Pakistan’da kaçak silah üretim merkezi olarak tanınan Darra Adam Khel’den Güney Veziristan’ın Wana kentine sevkedilmek üzere kamyonla yola çıkartılan silahlar Kohat Tüneli’nde yapılan operasyonla ele geçirildi.
Operasyonda kamyonda bulunan iki kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.
Operasyonda ele geçirilen silahlar içinde Zigana, Beretta, Mikarov,Smith&Wesson marka tabancaların da bulunduğu toplam 614 tabanca ve bunlara ait 579 şarjör, ile 115 otomatik silah ve bunlara ait mühimmat bulunuyo
Pakistan Ordusu’nun silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonunda yüzlerce ateşli silah ve bunlara ait cephane ele geçirildi.
Pakistan’da kaçak silah üretim merkezi olarak tanınan Darra Adam Khel’den Güney Veziristan’ın Wana kentine sevkedilmek üzere kamyonla yola çıkartılan silahlar Kohat Tüneli’nde yapılan operasyonla ele geçirildi.
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