Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Ulusal Kanal'ın da içinde yer aldığı Türk gazeteci heyetine Hindistan ile yaşanan Keşmir gerginliğine dair önemli mesajlar verdi. "Bu meseleye son verilmezse özellikle Hindistan'daki Müslümanlar isyan edecek" uyarısında bulunan Alvi 'Pakistan savaş istemiyor ama Hindistan istiyorsa hazırız' dedi, Türkiye ve Çin'e de verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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