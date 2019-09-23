Hindistan'daki Müslümanların isyan edebileceğini söyledi, "savaşa hazırız" dedi.
İslamabad-Yeni Delhi hattında 5 Ağustos tarihinde Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından karşılıklı sert mesajlar vermeye devam ediyor.
Son açıklama Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den geldi. Ulusal Kanal'ın da içinde yer aldığı Türk gazeteci heyetine özel açıklamalar yapan Alvi, Hindistan'ın Keşmir politikasına dikkat çekti.
Alvi Hindistan ile Pakistan arasında savaş olup olmayacağı konusuna da değindi.
Pakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Çin'in Pakistan'ın Keşmir politikasına destek verdiğini de belirtti.
Aynı zamanda Türkiye'ye çağrı da yapan Alvi Türk liderlerinin Keşmir davasını sahiplenmesini istedi.
Keşmir'deki gerilimi İsrail'in Filistin işgaline benzeten Pakistan Cumhurbaşkanı "Birçok kişi baskı altında. Filistin'de yaptıkları olayı biliyorum ifadelerini kullandı.
Alvi'nin gündeminde Keşmir'deki son durum da vardı.
ulusal.com.tr
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Ulusal Kanal'ın da içinde yer aldığı Türk gazeteci heyetine Hindistan ile yaşanan Keşmir gerginliğine dair önemli mesajlar verdi. "Bu meseleye son verilmezse özellikle Hindistan'daki Müslümanlar isyan edecek" uyarısında bulunan Alvi 'Pakistan savaş istemiyor ama Hindistan istiyorsa hazırız' dedi, Türkiye ve Çin'e de verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Hindistan'daki Müslümanların isyan edebileceğini söyledi, "savaşa hazırız" dedi.