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Pakistan’da teleferik kazası: 11 ölü

Pakistan’ın turistik beldelerinden Mari’de köylüleri taşıyan teleferiğin kablosunun kopması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da teleferik kazası: 11 ölü

Pakistan’ın turistik beldelerinden Mari’de köylüleri taşıyan teleferiğin kablosunun kopması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma yetkililerince yapılan açıklamada, başkent İslamabad’a 30 kilometre mesafedeki kentte 12 köylüyü taşıyan teleferik, 120 metreden vadiye düştü.

Yetkililer, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mari, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Mari #pakistan #teleferik
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