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Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Yeni İrlanda bölgesi açıklarında 46 kilometre derinlikte meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Papua #yeni #Gine #deprem
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