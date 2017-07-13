Yeni İrlanda bölgesi açıklarında 46 kilometre derinlikte meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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