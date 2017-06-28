Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin göç ve sığınmacılar konulu oturumunda çok sayıda ülke Avrupa'nın göçmen politikalarını eleştirdi. Görüşmelerde delegeler, Türkiye'ye teşekkür etti. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini kınadı, Türkiye'ye desteğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin göç ve sığınmacılar konulu raporunun görüşmelerinde Avrupalı ülkelerin tavrı eleştirildi.



Strazburg'da devam eden Genel Kurulunda "Akdeniz'deki göçe Avrupa'nın yanıtı ve bunun insan hakları açısından etkisi" konulu rapor görüşüldü.



AKP İstanbul Milletvekili ve Parlamenterler Meclisi Türk delegasyonu üyesi Serap Yaşar, konuşmasında raporun Türkiye'yi ziyaret etmeden hazırlanmasını eleştirdi.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan'ı temsil eden Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan işgali altında olduğunu hatırlattı. İşgal altındaki topraklardan 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkünün göç etmek zorunda kaldığını anlattı.



Paşayeva, Ermenistan'ı "Siz işgalci, insanları göç etmeye zorlayan bir devletsiniz" diyerek kınadı. Paşayeva, ayrıca Türkiye'ye teşekkür de etti ve tüm Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ülkelerini Türkiye'ye desteğe çağırdı.



İspanyol üye Maria Ana de Santa, Türkiye'nin takdir edilmesi gerektiğini belirterek, göç krizi ve sığınmacıların korunması açısından olağanüstü işler başardığını ekledi.



Fransız üye Maryvonne Blondel da "Avrupa'daki sığınmacı sayısını Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,2 milyon sığınmacıyla karşılaştırdığımız zaman gerçekten gülünç bir rakam." dedi.





ulusal.com.tr