ABD Başkan Yardımcısı Pence’in KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İsviçre’de devam eden Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile ile görüştüğü belirtildi.



Pence’in ABD’nin görüşmelere verdiği desteği iki tarafa da aktardığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Yardımcısı, Anastasiadis ve Akıncı’ya adanın birleştirilmesi için söz konusu olan tarihi fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu ve bütün Kıbrıslıların faydalanacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs’ı birleştirecek bir çözümü elde edecekleri konusunda iki lidere güveninin tam olduğunu vurguladı.”



Kıbrıs Konferansı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında dokuzuncu gününde devam ediyor.



Pence, 21 Haziran'da Akıncı ile telefonda görüşerek ABD'nin müzakerelere olan desteğini dile getirmişti.