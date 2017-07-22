"2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı analistler tarafından kurulan ve beslenen statüko çöküyor..." Bu ifade Pentagon tarafından hazırlanan bir raporda yer aldı. Çok sayıda kritik kurumlarla birlikte hazırlanan raporda, Amerika'nın küresel çapta gücünün azaldığına yer verildi. Öte yandan "Gölge CIA" olarak bilinen Strafor'a göre Donald Trump'ın, CIA'ın Suriye programlarını bitirme kararı da, Amerika'nın bölgede iflası anlamına geliyor.

Amerika Savunma Bakanlığı, Amerika ordusundaki kilit kurumlarla istişarede bulunularak bir rapor hazırladı. Rapor, Washington için karanlık günlerin habercisi. Zira rapora göre, Amerika tarafından kurulan statüko çöküyor.



ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından bir yıllık çalışmanın ardından yayınlanan raporda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin yıprandığını tezine vurgu yapılıyor. Washington'ın sarsılan küresel liderlik rolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Rapor "yeni dönem" öncesinde askeri yayılmacılığın artırılması gerektiğini savunuyor.



Raporda, Amerika'nın gücünün azaldığı, uluslararası düzenin çözüldüğü temelde yeni bir dönüşüm evresine girildiği sonucuna varılıyor.



Insurge Intelligence adlı düşünce kuruluşunda görev yapan Doktor Nafeez Ahmed de 145 sayfadan oluşan raporu inceleyerek bir makale hazırladı. Makalede, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD stratejistleri tarafından kurulan ve beslenen statüko sadece yıpranmakla kalmadı, aslında çökmekte" ifadeleri kullanıldı.



Öta yandan Amerika Başkanı Donald Trump'ın CIA'in Suriye programlarını bitirme kararı da Amerika'nın Suriye'de iflası olarak yorumlandı. "Gölge CIA" olarak bilinen Strafor'da yer alan bir yazıda Trump'ın bu hamlesi "Programın bitmesi, Amerika'nın Suriye savaşındaki pozisyonun değişmesi ve Esad'ı görevden indiremeyeceğini kabul etmesi" olarak yorumlandı.



ulusal.com.tr