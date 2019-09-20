Türkiye ile ABD arasında yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'ndan iki tarafın anladığının farklı olduğu her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'da verilen brifingde "Güvenlik mekanizmasının temel amacının Türkiye'nin kaygılarını çözmek ve SDG'nin güvenliğini sağlamak olduğu" belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da Güvenli Bölge konusunda brifing verildi.



IŞİD ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Christopher Maier'in açıklamaları ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristler hakkında olumlu bakış açısını bir kere daha su yüzüne çıkardı.



Pentagon'dan yapılan açıklamada teröristlerin siperlerini yıkmasının o alanın müdahaleye açık olduğu anlamına gelmediği ifade edildi. Teröristlere kol kanat gerildi.



ABD'li yetkili, "Siperlerin kaldırılması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha az güvende olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken, Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk" dedi.



Pentagon yetkilisi Güvenlik Mekanizması'nın temel amacının SDG'nin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.



ABD YPG'lilerin bölgeden çıkarılacağını söylüyor. Ancak Amerikalılar, YPG yerine bölgede SDG ile çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekliyorlar.



Pentagon'dan yapılan açıklamada YPG bölgeden ayrılınca güvenlik boşluğu oluşmaması için YPG'li olmayan güçlerin güvenlik mekanizması içinde yer alacakları ifade edildi. Bu da SDG yani Suriye Demokratik Güçleri ile çalışacakları anlamına geliyor. Türkiye açısından ise SDG ile YPG veya PKK arasında bir fark bulunmuyor.



Amerika Birleşik Devletleri YPG ile birlikte çalıştığını kabul ederken SDG ile de hem şimdi hem de gelecekte çalışmaya devam edeceğini net bir şekilde ifade ediyor.



Yani ABD ne teröristlerinden ne de onları meşrulaştırmaktan vazgeçmiyor.



ulusal.com.tr