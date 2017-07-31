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Pentagon: Türkiye'nin de alıcılarından olduğu F-35'ler için 3.7 milyar ödendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin satın aldığı toplam 50 adet F-35 uçağı için 3.7 milyar dolarlık ara ödemenin, üretici şirket Lockeed Martin'e yapıldığını açıkladı.

Pentagon: Türkiye'nin de alıcılarından olduğu F-35'ler için 3.7 milyar ödendi

Pentagon'un cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre, ara ödeme, Türkiye için üretilen 4 adet F-35A, İngiltere için bir adet F-35B, İtalya için bir F-35A, Avustralya ve Hollanda için 8'er F-35A, Norveç için 6 F-35A, ve diğer ülkelere satış için 22 adet F-35A karşılığı yapıldı.
Lockheed Martin, ABD dışındaki ülkeler için uçakları 'nihai hale gelmemiş kontrat' adı verilen geçici bir aranjman kapsamında üretiyor.

Bu ödeme şirketin ABD için uçak üretebilmesinin de önünü açıyor.

Pentagon bundan önceki alımlarda ABD hava kuvvetleri ve yabancı devletler için üretilen F-35A tipi uçak başına 102 milyon dolar ödemiş, şubat ayında yapılan kontratta uçak başı fiyat 95 milyon dolara düşmüştü.

F-35 uçaklarının A tiplerinin yanı sıra kısa pistlerden veya dikine kalkış yapabilen B tipi ve uçak gemilerinden kalkabilen C tipi modelleri üretiliyor./Sputnik

Etiketler; #pentagon #türkiye #abd #Lockeed Martin
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