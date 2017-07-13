Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Tahran ziyaretinin yankıları sürüyor. İran basınını ziyarete geniş yer ayırdı. Haberlerde Perinçek'in Kürdistan referandumuna karşı açıklamaları manşet oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Tahran ziyareti İran basınında geniş yankı buldu. İran basını, Perinçek'in Kürdistan referandumuna karşı açıklamalarını manşetten gördü.



İran devlet televizyonu İRİB, Perinçek’in İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasını haberleştirdi. Haber, "İsrail'in Kürdistan Planı İkinci Büyük İsrail'i Kurmak İçindir" başlığı ile yayınladı.



Haberin içeriğinde Perinçek’in birlik beraberlik vurgularına da yer verildi.



Tasnim News Ajansı, Perinçek'in "Türkiye’deki ABD üsleri kapatılacak" açıklamasını başlığa taşıdı. Haberde Perinçek’in "Türkiye halihazırda ABD güçleri ile savaş halindedir." ifadelerine vurgu yapıldı.



Ülkenin önemli haber kaynağı sitelerinden Yicirfa, Perinçek'in "Türkiye-İran dostluğu Batı Asya’ya huzur getirir, barış getirir" sözlerini öne çıkardı.ç



İran’da etkin haber ajanslarından bir diğeri ILNA Haber Ajansı Perinçek Velayeti görüşmesi ardından yapılan basın ortak basın açıklamasını “Kürdistan'ın Kurulması İsrail Projesidir” şeklinde manşetine taşıdı.



Ülkenin Resmi Haber Ajansı, "Vatan Partisi Başkanı Bugün Meclisin Misafiri" başlığı ile aboneleri ve okuyucularına ulaştırdığı haberde, Vatan Partisi lideri ve beraberindeki heyetin İran temaslarına değinerek, görüşmelere yer verdi. Haberde ABD’nin bölgedeki projelerinin karşısında Türkiye ve İran’ın birlikte hareket etmesinin oldukça önemli olduğu yorumu yapıldı.



Barzani yönetimine yakınlığı ile bilinen ve Irak’ın kuzeyinden yayın yapan Basnews haber ajansı da Vatan Partisi liderinin İran ziyaretini, temaslarını ve İran’daki açıklamalarını okuyucularına aktardı.



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