ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Arequipa kentine bağlı Camara'nın 98 kilometre batısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin denizin 44 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Peru Sivil Savunma Ajansı, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Ülkede 15 Ağustos'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
Peru açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Arequipa kentine bağlı Camara'nın 98 kilometre batısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin denizin 44 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
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