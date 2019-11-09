Peter Hanke Sırp vatandaşı mı?

Avusturya Milli Kütüphanesinde bulunan bir belgeye göre Peter Hande’nin Avusturya'da Yugoslav Büyükelçiliği tarafından 15 Haziran 1999 tarihinde pasaport verildiği, dolayısıyla Yugoslav vatandaşı olduğu ifade edildi. Haberde Avusturya Milli Kütüphanesinde bulunan belgenin daha sonra kaldırıldığı Kronen gazetesi yazdı.

Pasaportun veriliş tarihinin Amerika'nın Sırpları bombaladığı döneme rast geldiği belirtilen haberde, Hanke’nin Sırplarla dayanışma için pasaport almış olabileceğinin de belirtilmesi dikkat çekti. Ayrıca gazetenin haberinde Peter Hanke’nin pasaportun vatandaşlık hanesinde “Jugoslovensko” yazıldığı dile getirildiği görüldü. Avusturya yetkili resmi kurumların hukukçularının konuyu inceledikleri açıklanırken, Hanke’nin çifte vatandaşlığının bulunması halinde daha önce Türklerin konu edildiği çifte vatandaşlık tartışması yeniden gündeme gelecektir.

Gazetenin internet sayfasında yayımlanan haberde Hanke’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yugoslavya vatandaşlığına sahip olmadığını” söylediği de yer aldı. Ayrıca haberde Peter Hanke’nin o zamanlar Yugoslavya’ya gitmek için bir pasaport çıkartmış olduğunun da belirtildiği görüldü. Hanke’nin konuyla ilgili bu açıklamasının kaynağının ise Kronen gazetesi, Belgrad bulvar gazetesi “Vecernje novosti” olduğunu ayrıca yazdı. Peter Hanke’nin Avusturya vatandaşlığı kaybedilecek midir sorusuna “Kim böyle bir şey diyor” biçimindeki cevabı haberde yer aldı.

Bilindiği gibi Peter Hanke Yugoslavya iç savaşı süresinde, özellikle Amerikan müdahalesi sonrasında Sırp lider Slobodan Miloseviç ve Sırpların yanında yer almış, Miloseviç’in cenaze törenine katılmış, orada bir konuşma yapmış ve Srebrenica Katliamı’nı inkar eden tavır takınmıştı. Bütün bunlardan dolayı o yıllarda Avusturya’da ciddi tartışmalar yaratmış ve Peter Hanke’nin ismi "provokasyon ve provokatör" kavramlarıyla anılır olmuştu.

2019 Nobel Edebiyat ödülünü aldığının açıklanması sonrasında başta Bosnalılar olmak üzere bir çok çevreden tepki çekmiş ve ödülün Peter Hanke’den geri alınması istenmişti.

Kadim Ülker/ Viyana

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