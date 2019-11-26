PKK'nın iddiasına Lavrov'dan yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanıyla düzenlediği ortak toplantıda konuştu.

Lavrov, PKK'nın "Türkiye'nin Rusya'yla yapılan mutabakatı ihlal etmeyi planladığına' dair iddialar hakkında konuştu. Moskova'nın bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Lavrov "Rus-Türk mutabakatının yerine getirilmesine ilişkin olarak, Türkiye'nin mutabakatı ihlal etmeyi planladığını gösteren bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

Rus bakan, Suriye sahasında PYD'ye uyarılarda bulundu.

Lavrov "Kürtler tartışılmaz bir gerçeği anlamalıdır: Suriyeli Kürtlerin hakları yalnızca Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında tesis edilebilir ve bunun için Kürtlerin Suriye hükümeti ile gerçek bir diyalog kurması gerekir. Kürt güçlere tutarlı olmalarını ve konjonktüre göre son derece şüpheli faaliyetlerde bulunmamalı." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr