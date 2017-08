İran Genelkurmay Başkanının Türkiye ziyaretinden hemen sonra İran’dan Kandil’deki teröristlere jet uyarı geldi. İran Devrim Muhafızları, terör örgütlerinin ülkenin kuzeybatısında yapacakları her türlü eyleme ağır şekilde karşılık verileceğini açıkladı

Türkiye ve İran’ın PKK ve PJAK’a karşı ortak operasyon hazırlığı Irak'ın kuzeyindeki terör gruplarında korku ve paniğe neden oldu. Kandil'deki terör grupları Farsça yayın yapan internet sitelerinden İran’ı tehdit eden mesajlar yayınlamaya başladı.



Yayınlanan haberler üzerine İran Devrim Muhafızları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı yetkilileri, İran basınına açıklama yaptı. Yetkililer, ülkelerini hedef alan her türlü eyleme en ağır şekilde yanıtlayacaklarını söyledi.



İran Devrim Muhafızları komutanı, “Terör örgütlerini gösterecekleri en ufak bir eylem suretinde bile gittikleri her noktaya kadar takip ederek ağır şekilde cezalandıracağımız konusunda uyarıyorum.” dedi.



İran'ın, Irak'ın kuzeyinde sınırda istihbarat açısından kusursuz bir hakimiyete sahip olduklarını vurgulayan yetkili, terör örgütlerinin ülke güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü girişimine ağır şekilde yanıt verileceğini söyledi.



ulusal.com.tr