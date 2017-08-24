Ankara-Moskova-Tahran hattındaki hareketlilik artarken, PKK/PYD, terör koridoru için kritik bir bölge olan Afrin’i ikinci Kandil’e çevirdi. Kandil’den sonra bölücü terör örgütü PKK’nın en büyük kampının Afrin’de kurulduğu belirtiliyor. 20 bin teröristin bulunduğu belirtilen Afrin’de terör örgütü, Amerika’nın desteğiyle sınır noktalara dev kuleler inşa ediyor

Terör örgütü PKK/PYD Amerika’nın desteğiyle Afrin'e dev kuleler inşa ediyor. Kritil bölgeye tüneller kazılıyor, terör kampında binlerce teröriste eğitim veriliyor.



Ankara-Moskova-Tahran arasındaki hareketliliğin ardından panikleyen PKK/PYD’de Afrin’i ikinci Kandil’e çevirdi. 360 köy ve 8 bin 500 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip Afrin’in terör örgütünün Suriye’deki en büyük merkezi olduğu belirtiliyor.



Yenişafak gazetesinin haberine göre, Afrin’de 20 binden fazla terör örgütü mensubu bulunuyor.



PKK/PYD sınır noktalarına Amerika’nın desteğiyle dev kuleler inşa ediyor. Kuleler, Sevarra, Kefer Hasir, Kala Saman, Der Ballut, Burc Haydar, Gazzeviye, Beşamra bölgelerinde bulunuyor. Terör örgütü ayrıca Meydanki ve Kefer Cenne ve Raco’da 10’dan fazla yeraltı tüneli kazdı. Türkiye’nin müdahale hazırlığına karşı Münbiç- Ayn-el Arap hattından Afrin’e silah, cephane ve militan desteği sürüyor.



Habere göre 2012 yılından bu yana terör örgütünün işgalinde bulunan ilçede, 150 kişilik Kandil kadrosu yönetimde söz sahibi. Bölgede, eğitim vergi, ekonomi, ticaret ve askerlik gibi konularda tamamen özerk hareket ediliyor.



Afrin’deki Bülbül Dağı’na terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın dev posteri de asıldı. Dağda Afrin genelinde eğitimlerini tamamlayan teröristler Apo posterinin önünde yemin ediyor.



Öte yandan PKK baskısından Afrin’i terk eden binlerce Türkmen, Arap ve Kürt’ten oluşan sivil ve askeri kurullar oluşturulması için harekete geçildi. Türkiye öncülüğünde başlatılan süreçle PKK mağduru bölge sakinleri siyasi, askeri düzeyde örgütleniyor. PKK mağdurları tarafından oluşturulan meclislerin terör örgütünün işgaline son verme adına önemli görev ifa edeceği belirtiliyor.



ulusal.com.tr