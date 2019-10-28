PKK/PYD'ye yol açan IŞİD'in misyonu bitti

Washington'un Suriye ve bölge ülkelerini parçalamak için devreye soktuğu PKK/PYD ve IŞİD ile istediğini alamadı. Her iki örgütün de temizlenmesi konusunda bölgesel işbirliği önemli bir rol oynadı.

Amerika önce IŞİD'i kurarak Suriye'de yayılmasını sağladı. Daha sonra IŞİD'i bahane ederek terör örgütü PKK/PYD'ye silah sevkiyatı yaptı, eğitti ve donattı. IŞİD'in boşalttığı Ayn-el Arab, Rakka, Deyrizor gibi kentlere PKK/PYD yerleşti.

Ancak Türkiye'nin yaptığı 3 büyük harekat ve Suriye Ordusu'nun kazandığı zaferler IŞİD ile PKK/PYD'ye yaşama alanı bırakmadı. Türkiye kuzeyde, Suriye güneyde terör örgütlerini bertaraf etti.

Son olarak Barış Planı Harekatı ve Soçi mutabakatı Fırat'ın doğusuna yayılan PKK/PYD'nin M4 karayolu ile Irak sınırına sıkışmasını sağladı.

Böylece IŞİD'in PKK/PYD'ye yeni bir alan açma imkanı da kalmadı. Terör örgütünün misyonu bitti. Washington terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürdü. IŞİD'le mücadele bahanesiyle bölgeye gelen Amerika için de Suriye'de kalma gerekçesi ortadan kalktı.

Ayrıca Bağdadi hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı Suriye'de kalma yanlısı kesimlerin de elini zayıflattı.

ulusal.com.tr