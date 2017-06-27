ABD'de bir polis memurunun, aracında öldürdüğü Castile'in ailesine 3 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülen siyahinin ailesine 3 milyon dolar ödenmesi konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

Siyahi Philando Castile, Minnesota'nın Saint Anthony kentinde kız arkadaşı ile otoyolda giderken aracını durduran polis tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Mahkeme, iki hafta önce sona eren ceza davasında polis memuru Jeronimo Yanez'i suçsuz bulmuş, bu karar özellikle siyahi toplumunun tepkisini çekmişti.

Polisin aşırı güç kullandığını ve cazalandırılmasını isteyen savcılık polisin beraat etmesinin ardından olayın polis kamerası görüntülerini yayınlamıştı.

Görüntülerinde polis memuru Jeronimo Yanez otoyolda bir aracı durduruyor. Yanez otomobilin sürücüsüne stop lambaları yanmadığı için kendisini durdurduğunu söylüyor.

Sürücü Castile, belgelerini isteyen polise, aracında ruhsatlı silahı olduğunu anlatıyor. Bu sırada iddiaya göre cüzdanını çıkarmaya çalışan sürücüye polis memuru saniyeler içinde art arda ateş ediyor. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Castile araçta hayatını kaybediyor. Görüntülerde araçta sürücünün kız arkadaşı ve onun küçük kızının da olduğu görülüyor.

Savcılık ikinci dereceden cinayet ve araçtakilerin hayatını tehlikeye atmaktan polis memuru aleyhine dava açmıştı.



Tazminat davasında anlaşma sağlandı

Polisin beraat etmesinin ardından Castile'in ailesi kent yönetimine açtıkları davada da anlaşma yoluna gitti.

Aileden yapılan yazılı açıklamada, kent yönetimi ile 3 milyon dolar tazminat karşılığı anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Paranın hiçbir şekilde Philando Castile'i geri getirmeyeceği kaydedilen açıklamada, ailenin bu tazminatla onun adına vakıf kurmayı planladığı duyuruldu.

ABD'de polis şiddeti nedeniyle yıllık ortalama bine yakın kişi hayatını kaybediyor. 2015'te 991, 2016'da da 963 kişinin polis tarafından öldürüldüğü ülkede bu yılın başından bu yana 460'tan fazla kişi polis tarafından vurularak yaşamını yitirdi.