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Polonya'da Azerbaycan eylemi

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Karabağ işgali ve Azerbaycanlı rehinler için Polonya'da miting yaptı. Varşova'daki Ermeni Büyükelçiliği önünde yapılan mitingde "Karabağ Azerbaycandır" sloganları atıldı.

DÜNYA 31.10.2019, 22:37
Polonya'da Azerbaycan eylemi

Varşova'daki Ermeni Büyükelçiliği önünde "Karabağ Azerbaycandır!" sloganlarıyla protesto yapıldı. 

Azerbaycanlılar Birliği tarafından Polonya'daki Ermeni Büyükelçiliği önünde miting düzenlendi. 

Ermenistan'ın Karabağ işgali ve Azerbaycanlı rehinler için yapılan miting sırasında, "Karabağ Azerbaycandır!", "İşgali Durdur!" sloganları atıldı. 

Miting yaklaşık 1 saat sürdü. Azerbaycanlılar ellerinde Azerbaycan bayrağının yanı sıra dövizler de taşıdı.

ulusal.com.tr

#Azerbaycan #Ermenistan
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