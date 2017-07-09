Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba sebebiyle 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu belirtti.
Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.
Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.
Polonya'nın batısında yol çalışmaları sırasında bulunan patlamamış yarım tonluk bomba nedeniyle 10 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba sebebiyle 10 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
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