Pompeo'dan flaş İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüştüğünü açıkladı.

Görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pompeo ve Halid bin Selman'ın Washington'da bir araya gelerek, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı ele aldıkları belirtildi.

Pompeo'nun, Suudi yönetiminin İran ile mücadelede ve Yemen'deki sorunlara "siyasi çözüm bulma" konusundaki çabaları konusunda bin Selman'a teşekkür ettiği ve ABD'nin İran ile savaşa girmek istemediğine vurgu yaptığı bildirildi.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Pompeo'nun Orta Doğu'daki son durum hakkında Zelenskiy'e bilgi verdiği ve Ukrayna'nın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınaması sebebiyle teşekkür ettiği kaydedildi.

Diğer yandan Pompeo'nun, Kuveytli mevkidaşı Al Sabah ile görüşmesinde ABD'nin gerilimin düşürülmesine ve bölgedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, Gutarres ile yaptığı görüşmede ise başta Orta Doğu'daki son durum ve Venezuela konusunda fikir alış verişinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Pompeo'nun, Belerus Dışişleri Bakanı Makey ile yaptığı görüşmede, Belerus'un Irak'taki saldırılara ilişkin ABD'ye verdiği destek sebebiyle teşekkür ettiği ve iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin altı çizildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Pompeo'nun, Urugay'da 24 Kasım'da yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen Luis Lacalle Pou'yu da arayarak tebrik ettiği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunun yanı sıra, Venezuela'daki siyasi krizin çözülmesi konusunda iş birliğinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" belirtmişti.

Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.