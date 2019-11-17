Pompeo'dan İran açıklaması

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.



İran devlet televizyonundaki habere göre, Şiraz'daki göstericiler 2 benzin istasyonu ile 2 polis aracını ateşe verdi. Ayrıca ana caddeleri trafiğe kapatarak şehirdeki kamu binalarına zarar verdi.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri ile ilgili 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlattı. "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı.



Pompeo 1.5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayımladığı mesajda, "İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz“ demişti.

ulusal.com.tr