Pompeo ile Hristodulidis Washington’da görüştü

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cephe çalışmalarına devam ediyor.

Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD’de görüştü.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ABD ve Rum Kesimi arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Görüşmenin terörle mücadele, deniz ve sınır güvenliğinin korunması ile bölgesel istikrarın geliştirilmesi alanlarında taraflar arasında yapılan anlaşmanın yıl dönümü kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı mevkidaşına, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşında Türkiye’nin karşısında Rum Kesimi’nin yanında yer aldığını teyit etti.

Rum Dışişleri Bakanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin oluşturduğu Türkiye karşıtı Doğu Akdeniz Enerji Forumu içinde yer alacağını söyledi.

Ayrıca toplantıda ABD’nin Kıbrıs’ta Türkiye’nin sunduğu iki devletli çözüme karşı federatif çözümü desteklediği de belirtildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre Rumlar’ın ABD’ye vizesiz seyahat edebilmeleri için çalışmalar başlatılacak ve ABD’nin Rum Kesimi’ne uyguladığı silah ambargosu hafifletilecek.

Silah ambargosunun Rumlar lehine değişmesi için Rum Milli Muhafız Ordusu ile Amerikan Ordusu arasında işbirliği programları artırılarak kısıtlamalar by-pass (Baypas) edilmeye çalışılacak.

ulusal.com.tr