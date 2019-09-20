Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yapılan saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad ve Abu Dabi'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada İran'a karşı koalisyon oluşturduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD'li CNN televizyonuna konuştu. İran'a yapılacak bir saldırının topyekûn savaş anlamına geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Riyad ve Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.



Mike Pompeo ziyaretinin ardından açıklamalar da bulundu.



Pompeo İran'a karşı bir koalisyon oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Barışçıl bir çözüm istediklerini iddia etti.



ABD Dışişleri Bakanı, "Açıkçası barışçıl bir çözüm istiyoruz, Onlar bir Amerikan insansız hava aracını düşürdüler, şimdi de enerji kaynaklarına çok büyük bir saldırı düzenlediler ve biz hala bir koalisyon kurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD'li CNN televizyonunun sorularını yanıtladı.



İranlı Bakan ABD ve Suudi Arabistan tarafından İran'a yöneltilen suçlamaları reddetti.



Zarif saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. "Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, aldatıcı iddialara dayanarak ABD veya Suudi Arabistan tarafından İran'a yönelik bir saldırının topyekun bir savaşa neden olacağını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise saldırıya dair soruşturma sürecinin objektif olmasının önemine işaret etti.



Rus Dışişleri Bakanı, delillerle desteklenmeyen suçlamaların meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttıracağını söyledi.



ulusal.com.tr