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Portekiz'de uçak sahile acil iniş yaptı, sahildeki 2 kişi öldü

Lizbon yakınlarında bir sahile, küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de uçak sahile acil iniş yaptı, sahildeki 2 kişi öldü

Portekiz'de bir sahile küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Lizbon yakınlarında Caparica'da kalabalık bir sahile küçük uçağın acil iniş yaptığı, sahildeki biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #portekiz
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