Lizbon yakınlarında bir sahile, küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de bir sahile küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.



Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Lizbon yakınlarında Caparica'da kalabalık bir sahile küçük uçağın acil iniş yaptığı, sahildeki biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Uçakta bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.