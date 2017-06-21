Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 69 yıllık eşi Prens Philip'in hastaneye kaldırıldığı duyruldu. 96 yaşındaki Prens'in durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Mayıs ayında, Prens Philip'in sonbahardan itibaren kraliyet görevlerini bırakacağı duyurulmuştu. Kraliçe'nin ise görevine devam edeceği açıklanmıştı.

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