Yaptığı ekstrem sporlar ile tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Sibirya'da olta ve zıpkın ile balık tuttuğu videolar yayınlandı.

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Yaptığı ekstrem sporlar ile tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Sibirya'da olta ve zıpkın ile balık tuttuğu videolar yayınlandı.



Rusya Devlet Başkanı'nın, suyun altında maskesine takılan Go Pro kamerasıyla çekilen görüntüleri yayınlandı.



Görüntülerde, Rus lider balığı yakaladıktan sonra su yüzüne çıkıyor, daha sonra bota binerek, "Gidiyoruz" diyor.



Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus liderin 2 günlük Sibirya ziyaretinde Blagoveşçensk yolunda 2 saat gölde balık tuttuğunu belirtti.

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