Putin'den NATO açıklaması

NATO'nun 70. yılında, Rusya Devlet Başkanı, örgüte ilişkin tespitlerini açıkladı.

Rus lider Vladimir Putin, Soçi'deki bir toplantıda konuştu. Gelişen dünyada, NATO'nun eskimiş düşünce kalıplarının, işbirliği aracı olmayacağını vurguladı.

NATO ittifakının Sovyetler Birliği ile mücadele için kurulduğunu hatırlattı Putin.

Putin, NATO'nun bu şekilde genişlemesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya'nın işbirliği için adımlar attığını ancak ittifakın kendilerine karşı doğru davranmadığını da belirtti Rus Devlet Başkanı.

ulusal.com.tr