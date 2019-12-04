Putin'den NATO açıklaması
NATO ittifakı 70. yılına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Putin, NATO'nun kuruluş amacını oluşturan Sovyetler Birliği'nin artık olmadığını hatırlattı. Buna rağmen genişleyen örgütün, Rusya'ya tehdit oluşturduğunu söyledi. NATO'nun eskimiş düşüncelerinin ise, işbirliğine engel olduğunu belirtti.
DÜNYA 04.12.2019, 21:42
NATO'nun 70. yılında, Rusya Devlet Başkanı, örgüte ilişkin tespitlerini açıkladı.
Rus lider Vladimir Putin, Soçi'deki bir toplantıda konuştu. Gelişen dünyada, NATO'nun eskimiş düşünce kalıplarının, işbirliği aracı olmayacağını vurguladı.
NATO ittifakının Sovyetler Birliği ile mücadele için kurulduğunu hatırlattı Putin.
Putin, NATO'nun bu şekilde genişlemesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Öte yandan Rusya'nın işbirliği için adımlar attığını ancak ittifakın kendilerine karşı doğru davranmadığını da belirtti Rus Devlet Başkanı.
ulusal.com.tr
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