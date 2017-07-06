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Putin'den Suriye açıklaması

Putin, "Suriye'de kullanılan X-100 tipi kruz füzeleri, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu gösterdi" dedi.

Putin'den Suriye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan X-101 tipi Rus kruz füzelerinin, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.Putin, "Suriye'de kullanılan X-100 tipi kruz füzeleri, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu gösterdi" dedi.

Ayrıntılar geliyor.

Etiketler; #Putin #suriye #x-100 tipi kruz füzeleri
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