Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan X-101 tipi Rus kruz füzelerinin, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.Putin, "Suriye'de kullanılan X-100 tipi kruz füzeleri, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu gösterdi" dedi.
Ayrıntılar geliyor.
Putin, "Suriye'de kullanılan X-100 tipi kruz füzeleri, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu gösterdi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan X-101 tipi Rus kruz füzelerinin, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.Putin, "Suriye'de kullanılan X-100 tipi kruz füzeleri, güvenirliğinin üst seviyede olduğunu gösterdi" dedi.
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