Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışmalarını değerlendirmenin Rusya'nın işi olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çalışmalarını değerlendirmenin Rusya'nın işi olmadığını söyledi.

Finlandiya ziyareti kapsamında Savollinna kentinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Putin'e, Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden üzüntü duyup duymadığı soruldu.



ABD başkanlığına kimin seçildiğinin Rusya'nın meselesi olmadığını söyleyen Putin, "Trump'ın bu son derece üst düzey görevdeki çalışmalarını değerlendirmek bizim işimiz değil" dedi.



'ABD İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'



Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin gelecekte pekişmesini ve kapsamının genişlemesini umduklarını da söyledi.



'ABD'DE ÇOK SAYIDA DOSTUMUZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'



"Umarım, iki ülke ilişkilerindeki durum günün birinde sona erer ve ilişkilerde farklı bir seviyeye geçeriz. Rusya-ABD ilişkilerini iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde geliştirmeyi umuyoruz" diyen Putin, ABD'de çok sayıda dostlarının ve aklıselim insanın olduğunu bildiklerini vurguladı./Sputnik