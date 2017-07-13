Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kuzeyindeki Valaam Adası'ndaki bir manastır ziyareti sırasında kullandığı arabadan inip arka koltuktaki birinin kapısını açtı. Putin'in arabasındaki kırmızı çantalı bu gizemli kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kuzeyindeki Valaam Adası'ndaki bir manastır ziyareti sırasında kullandığı arabadan inip arka koltuktaki birinin kapısını açtı. Putin'in arabasındaki kırmızı çantalı bu gizemli kişinin kim olduğu merak konusu oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valaam Adası'nda bulunan Aziz Sergey ve Herman'ın kalıntılarını görmek için Valaam Manastırı'nı ziyaret etti.



Lacivert bir Mercedes ML kullanan Putin, manastırın önüne geldiğinde arabadan inip arka koltuktaki bir kişinin kapısını açtı.



Görüntülerden Putin'in ceketinin nerede olduğunu sorduğu anlaşılan ve kırmızı çantasından başka hiçbir yeri görünmeyen kişi, eliyle ileride bir noktayı işaret etti.



​Basına yansıyan görüntüler Putin'in arabasıyla ‘kırmızılı bir kadınla dolaştığı' söylentilerine yol açtı.









Sözgelimi The Guardian'ın Moskova muhabiri Shaun Walker "Putin, Valaam'a araba kullanarak geldi. Peki ama Putin'in kapısını açtığı ve onu ileriye gönderen kişi kim?" ifadelerini kullandı.



​Bazı kullanıcılar da işe biraz hayal gücü katarak, Putin'in kapısını açtığı kişinin ‘Game of Thrones' dizisindeki ‘Kırmızı Kadın' Melisandre olduğunu ileri sürdü.



PESKOV MERAKLARI GİDERDİ



Basının ve kullanıcıların merakı öyle bir seviyeye ulaştı ki, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, arka koltuktaki gizemli yolcu hakkında bilgi verdi. Ancak açıklamalar ‘hayal kırıklığı yarattı.'







Peskov, gizemli yolcunun Putin'in güvenlik görevlilerinden biri olduğunu ve Rus liderin o sırada arka koltuktan bir şey almak istediğini söyledi.



Açıklamalara göre, güvenlik görevlisi Putin'e sorduğu şeyin nerede olduğunu gösteriyordu.



Bu arada videoda saniyeler sonra Patrik Kirill'i ceketiyle karşılaması da Putin'in aradığı şeyin ceketi olduğu anlaşılıyor./Sputnik