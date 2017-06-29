Türkiye ile Rusya, S-400 füze sistemleri sözleşmesinde mutabakata vardı. Açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin yaptı. Şimdi sırada mali konular ile ilgili görüşmeler var ancak Kojin, "kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.

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