S-400'ler için artık son aşamaya geliniyor. Sözleşmede mutabakat sağlandı. Kredi tutarı konusu ise hala net değil.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de yaptığı görüşmede ele alınmıştı. O gün önemli bir mesafe katedildi. İki ülke yetkilileri teknik konularda anlaştı. Geriye mali konular kaldı.
Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.
St. Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda konuşan Kojin, kredi tutarı konusunda ise henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.
ulusal.com.tr
Türkiye ile Rusya, S-400 füze sistemleri sözleşmesinde mutabakata vardı. Açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin yaptı. Şimdi sırada mali konular ile ilgili görüşmeler var ancak Kojin, "kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.
S-400'ler için artık son aşamaya geliniyor. Sözleşmede mutabakat sağlandı. Kredi tutarı konusu ise hala net değil.