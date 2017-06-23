Vladimir Putin Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'na girişinin yıl dönümü dolasıyla düzenlenen törende aniden bastıran yağmurda sırılsıklam oldu.

Vladimir Putin Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'na girişinin yıldönümü dolasıyla düzenlenen törende aniden bastıran yağmurda sırılsıklam oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'na girişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.







Rus lider, başkent Moskova'da bulunan Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen tören sırasında aniden bastıran sağanak yağışın azizliğine uğradı.



Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyarken sırılsıklam oldu.







Ancak yine de İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Rus askerlerin anısına düzenlenen törenin ruhunu bozmamak için şemsiye kullanmadı.



Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda 9 milyon askerini kaybederken; 17 milyon sivil de açlık ve sefaletten hayatını kaybetmişti.







Sadece Putin değil başta Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev olmak üzere törene katılan tüm üst düzey yetkililer ve askerler de yağmurda ıslandı.



Askeri geçit töreni sırasındaysa Putin şemsiyesini kendi tuttu.







Rus lider, törenin ardından otomobiline binerken sırılsıklam olan ceketini silkelemeyi ihmal etmedi./Habertürk