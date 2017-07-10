Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İki kez Rusya’nın bizim seçimlerimize karışma konusunu Devlet Başkanı Putin’e sert bir şekilde sordum. Putin bunu kesinlikle yalanladı” ifadesini kullandı.
Trump, Rus lider ile kurulmasını planladıkları siber güvenlik çalışma grubunun seçimleri etkileme konusunun önüne geçilmesini sağlayacağını belirtti.
Ayrıca, ABD Başkanı tarafların Suriye’nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaştıklarını ve bunun insanların hayatını kurtaracağını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin detaylarını anlattı.
Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İki kez Rusya’nın bizim seçimlerimize karışma konusunu Devlet Başkanı Putin’e sert bir şekilde sordum. Putin bunu kesinlikle yalanladı” ifadesini kullandı.
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