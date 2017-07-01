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PYD/PKK'lı teröristler kamuflajına ABD bayrağı takıyor

Amerika bayrakları artık PYD/PKK'lı teröristlerin omuzlarında dolaşıyor. Suriye'de Amerika güdümünde çatışan PYD'li teröristler omuzlarına ABD bayrağı takıyor.

PYD/PKK'lı teröristler kamuflajına ABD bayrağı takıyor

Şimdi de PYD'li teröristler, Amerika bayrağını omuzlarına takmaya başladı.

Nisan 2016'dan bu yana PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunan Amerika'nın bayrağı artık teröristlerin kamuflajında yer alıyor.

Rakka operasyonundaki PYD'i teröristlere ait olduğu tahmin edilen fotoğrafta, bir teröristin kolunda Amerika bayrağı görünüyor.

Geçen yıl mayıs ayında bazı Amerikalı askerlerin PYD armasını kamuflajlarına taktığı görüntülenmiş ve Türkiye-ABD ilişkileri ciddi şekilde gerilmişti.

Kamulajındaki Amerika bayraklarıyla savaşan teröristler, sivil halkı göçe zorluyor göç etmeyenler de işkence ve baskıya maruz bırakılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pyd #pkk #abd
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