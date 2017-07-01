Amerika bayrakları artık PYD/PKK'lı teröristlerin omuzlarında dolaşıyor. Suriye'de Amerika güdümünde çatışan PYD'li teröristler omuzlarına ABD bayrağı takıyor.

Şimdi de PYD'li teröristler, Amerika bayrağını omuzlarına takmaya başladı.



Nisan 2016'dan bu yana PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunan Amerika'nın bayrağı artık teröristlerin kamuflajında yer alıyor.



Rakka operasyonundaki PYD'i teröristlere ait olduğu tahmin edilen fotoğrafta, bir teröristin kolunda Amerika bayrağı görünüyor.



Geçen yıl mayıs ayında bazı Amerikalı askerlerin PYD armasını kamuflajlarına taktığı görüntülenmiş ve Türkiye-ABD ilişkileri ciddi şekilde gerilmişti.



Kamulajındaki Amerika bayraklarıyla savaşan teröristler, sivil halkı göçe zorluyor göç etmeyenler de işkence ve baskıya maruz bırakılıyor.



ulusal.com.tr