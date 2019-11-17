Rasulayn'daki hastane onarıldı

PKK'dan kurtarılan Telabyad ve Rasulayn kentlerinde hayat normalleşmeye başladı.

PKK'lılar işgal altında tuttuğu bölgelere büyük zarar vermişti. O noktalardan biri de Rasulayn'daki hastaneydi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Daha önce mobil araçlarda hizmet alan bölge halkı artık hastaneye gidebiliyor.



PKK'lılar, kilise, hastane ve okulları karargah olarak kullanmış, halka eziyet etmişti. Rasulayn’a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzii yaparak kullanılamaz hale getirdikleri tespit edildi.

Okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi.

Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı.

Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de yeniden başladı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti.

Suriyeliler artık kendi toprağını ekip biçebilecek.

ulusal.com.tr