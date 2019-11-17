Rasulayn'daki hastane onarıldı
Barış Pınarı Harekatı ile PKK'dan kurtarılan Rasulayn'da, halk yavaş yavaş normal hayatına dönüyor. Bölgede, terör örgütü PKK'nın hasar verdiği bir hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından onarıldı. Poliklinik hizmetleri ve yatab hasta servislerin de olduğu hastanede, günde 200 sivile şifa dağıtılıyor.
PKK'dan kurtarılan Telabyad ve Rasulayn kentlerinde hayat normalleşmeye başladı.
PKK'lılar işgal altında tuttuğu bölgelere büyük zarar vermişti. O noktalardan biri de Rasulayn'daki hastaneydi.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Daha önce mobil araçlarda hizmet alan bölge halkı artık hastaneye gidebiliyor.
PKK'lılar, kilise, hastane ve okulları karargah olarak kullanmış, halka eziyet etmişti. Rasulayn’a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzii yaparak kullanılamaz hale getirdikleri tespit edildi.
Okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi.
Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı.
Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de yeniden başladı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti.
Suriyeliler artık kendi toprağını ekip biçebilecek.
ulusal.com.tr
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