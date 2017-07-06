İsrailli uzman Edy Cohen, bağımsız bir Kürdistan'ın İsrail'in çıkarına olduğunu belirtti, Irak'taki referandumun desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki planı da açıklayan Cohen "Burada hava üssü kurulabilir" dedi.

Irak'taki "referandum kararının arkasında İsrail var." Bu sözler İsrailli bir uzmana ait.



Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin uzmanlarından Dr. Edy Cohen Irak'taki referandumu değerlendirdi, bölgedeki yeni bir devletin İsrail'in çıkarına olduğunu ifade etti.



Cohen ayrıca kurulacak sözde Kürdistan'ın güvenliğini sağlamak için İsrail'in bölgede askeri üs kurabileceğini belirtti.



İkinci İsrail planına Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin karşı çıktığını da söyleyen uzman, "İranlılarla ve Türkler referandumun başarılı olmaması için çaba sarfediyor" dedi.



Dr. Cohen, Suudi Arabistan'ın İsrail'le birlikte Kürdistan'ı desteklediğini de sözlerine ekledi. Cohen, "Bu destek Katar'a arka çıkan Türkiye'den alınan bir intikam olabilir" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr