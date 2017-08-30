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Referanduma Lübnan'dan tepki

Irak'ta Barzani yönetiminin 25 Eylül'de "Bağımsızlık" referandumuna gitmesine Lübnan'dan tepki geldi. Ulusal Kanal'a konuşan ,Lübnan Emel Hareketi yönetim kurulu üyesi Dr. Halil Hamdan referandumun karşısında olduklarını açıkladı. Hamdan, "Irak'ın bölünmesi sadece Irak için değil bölgedeki bütün ülkeler için tehdittir" dedi.

Referanduma Lübnan'dan tepki

Irak'ın kuzeyinde "Bağımsızlık" referandumu tartışmalarına Lübnan'dan tepki geldi. 

Resmi temaslarda bulunma üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Lübnan Emel Hareketi yönetim kurulu üyesi  Dr. Halil Hamdan, Barzani yönetiminin "Bağımsızlık" referandumun kararını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Dr. Halil Hamdan "Bağımsızlık" referandumunun bölge ülkelerinin tamamı için için tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Bölünme fikrinin bütün bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu dile getiren Lübnanlı siyasetçi, durumun domino etkisi yaratabileceğini söyledi.

Lübnan kabinesinde üç bakanla temsil edilen Emel Hareketi, ülkenin en köklü siyasi kurumlarından, Emel hareketi lideri Nebih Berri de Lübnan Meclis başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Haber Kamera: Yakup Aslan
ulusal.com.tr

Etiketler; #referandum #ırak #25 eylül
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