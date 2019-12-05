Reform paketi grev dalgasına çarptı

Fransa genel grev ile çalkalanıyor. Çok sayıda sektörün katıldığı grev nedeniyle ülkede hayat durma noktasına geldi. Protesto gösterilerinde zaman zaman vatandaşlarla polis karşı karşıya geliyor.

Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Grevler ve gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenleniyor.

Macron’un reformu, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor.

Gösteriler ve grevler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler tarafından da destekleniyor.

Grevler kapsamında ülke genelindeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi. Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Başkent Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermezken, 5'inde ciddi aksamalar yaşanıyor. Banliyö trenleri ve otobüslerde de gecikmeler meydana geliyor.

Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmıyor. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.



ulusal.com.tr