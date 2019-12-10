Riyad ve PKK arasındaki temaslar arttı

Suudi Arabistan-PKK işbirliği güçleniyor. Amerika'nın Suriye'de etkisiz hale gelmesi ile PKK, Riyad'ın yolunu tuttu. Riyad, PKK terör örgütünün çatı örgütü SDG'den bir heyeti, ülkeye davet etti.

Rus Nezavisimaya gazetesine göre, SDG ile işbirliğine önem veren Suudi yönetimi, bölgede İran etkisine karşı girişimde bulunuyor.

Suudi Arabistan, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerini kısmen çekmesinden sonra, bölgede İran'ın etkisinin artması konusunda endişeli.

SDG'ye yakın kaynaklar da heyetin Irak'ın Kuzeyinden Riyad'a gittiğini ve görüşmenin ana gündem maddesinin "İran'ın dış politikası" olduğunu belirtiyor.

Haberde, PKK ile yapılan temaslar nedeni ile Suudilerin Suriye'nin Kuzeyine olan ilgisinin somutlaştığı ifade edilirken, Amerika'nın da Suudi Arabistan'dan PKK'ya daha fazla destek vermesini istediği kaydedildi.

Öte yandan, Suudi Arabista'ın Türkiye'nin varlığından da rahatsız olduğu ancak önceliğin "İran" olduğunun da altı çizildi.

Arap aşiretleri ise görüşmelerden rahatsız.

Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi Sözcüsü Mudhar Hammad el-Asaad PKK heyetinin bir Arap devleti tarafından kabul edilmesinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

PKK'ya askeri ve eğitim desteği veren Suudi Arabistan'ın, 2016 yılı sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte PKK'ya yaptığı yardımın 1 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

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