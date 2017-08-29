"Esad'ın zaferi kesin. Suriye PYD'yi vuracak. Türkiye memnun kalacak. " Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Suriye savaşındaki son durumu işte bu sözlerle özetledi. Amerika'nın Suriye politikasında önemli rol oynayan Ford, Şam'ın ülkede bölünmeye izin vermeyeceğini belirtti.

Robert Ford... Amerika'nın eski Suriye Büyükelçisi. Suriye savaşı başlamadan önce Hama'yı ziyaret ederek Suriye karşıtı gruplara destek verdi. Amerika'nın Suriye politikasında önemli rol oynayan isimlerden.



Aynı zamanda Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nün de uzmanlarından olan Ford, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yayın yapan The National adlı internet sitesine demeç verdi. Ford, Suriye savaşında gelinen durumu dikkat çeken sözlerle özetledi.



"Savaş yavaş yavaş bitiyor." diyen Ford, Amerika'nın yenildiğini itiraf etti. "Esad kazandı ve iktidarda kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Ford, bundan sonra yapılacak hamlelerin de savaşı uzatmaktan başka bir işte yaramayacağını söyledi.



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın bölünmeyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Ford, "Rejimin kesin askeri bir zafer kazanacağını öngörüyor musunuz?" sorusuna da "evet" yanıtını verdi.



"ESAD PYD'Yİ VURACAK"



Ford'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise PYD/PKK konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Ford, Esad'ın PYD'yi vuracağını Ankara'nın da bundan memnun kalacağını belirtti. Ford, Amerika'nın PYD'yi kurtarmayacağını vurguladı.



Robert Ford "IŞİD, Rakka ve Deyrezzor'dan kurtulduktan sonra, İranlı milislerin ve Esad'ın Kürtlere karşı bir saldırı başlatması ve Rojova ateşkesine saygı göstermemesi ihtimali yüksek. Bu durumda Amerikalılar Suriye Kürtlerini savunmak için birlikler kullanmayacaklar. Amerikan halkı bunu istemiyor. Donald Trump - Barack Obama'ya benzer şekilde - yabancı iç savaşlara katılmaktan kaçınmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Esad saldırısından memnun olacak ve Kürtler ABD'nin gelip onları kurtaracaklarını düşünerek büyük bir hata yapıyor olacak." dedi



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