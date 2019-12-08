Yaptrımlarla İran ekonomisini hedef alan Amerika'ya karşı İran, halkıyla birlikte direniyor. İran Cumhurbaşkan Hasan Ruhani, 2020 bütçe taslağını Meclis Başkanlığına sundu.

Yaklaşık 37 milyar dolarlık bütçe taslağı İran Cumhurbaşkanı Ali Laricani'ye sunuldu. Ruhani, taslakla ilgili kürsüden konuştu.

Ruhani, düşmanların İran ekonomisini çökertme konusunda başarısız olduğunu söyledi.

"Halkın alım gücü azaldı. Petrol satışı konusunda sorunlarla karşı karşıyayız ancak zorlukları azaltmak için çaba gösteriyoruz.

Ruhani, enflasyonun yüzde 52'den 28'e düştüğünü açıkladı. İşçi ve emekçi maaşlarına ise 2020 yılında yüzde 15 zam yapacaklarını duyurdu.

İran, yeni yılda benzin üretimini de günlük 110 milyon litreye çıkaracak. Ruhani, kendi kendilerine yetecek seviyede durmaya devam edeceklerini dile getirdi

2019 yılında İran'a 2 milyar dolar yatırım yapan Rusya'nın ise, 2020'de 3 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor

ulusal.com.tr