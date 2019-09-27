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Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. BM'yi ekonomik terörizme sessiz kalmakla suçlayan Ruhani, "Baskı altındaki müzakerelere cevabımızın 'hayır' olduğunu ilan ediyorum" dedi. Amerika ise İran'a yeni yaptırım kararları aldı.

Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesine yönelik yaptırımlara sert tepki gösterdi. Ruhani, Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Amerika'nın İran'a yaptırımlarına, Suriye, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarına göz yumulduğunu belirtti. 

İran'ın Nükleer Anlaşma'ya göre üzerine düşeni söyleyen Ruhani, yaptırımlar kalkmadan müzakere masasına oturmayacaklarını açıkladı. 

Müzakereler için yaptırımların kaldırılmasını istedi Ruhani. 

BM Genel Kurulu sürerken Amerika, İran'ı hedef alan yeni yaptırım kararlarını açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta düzenlenen "Nükleer İran'a Karşı Birlik" konferasında konuştu. İran'dan petrol alan bazı Çin firmalarına ve Çinli şahıslara yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #Birleşmiş milletler #hasan Ruhani #amerika
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