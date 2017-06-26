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Ruhani'den Katar açıklaması: Yanınızdayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'a uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu. Ruhani, İran'ın hava, kara ve deniz sahasının dost ve komşu diye tanımladığı Katar'a daima açık olduğunu vurguladı.

Ruhani'den Katar açıklaması: Yanınızdayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'a uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu. Ruhani, İran'ın hava, kara ve deniz sahasının dost ve komşu diye tanımladığı Katar'a daima açık olduğunu vurguladı.
 
İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Ruhani, "Tahran'ın Katar devleti ve milletinin yanında olduğunu" ifade etti. Ruhani, "Bölge ülkeleri arasında bir ihtilaf söz konusuysa baskı, tehdit veya yaptırım ihtilafı çözmek için doğru bir yöntem değil" diye konuştu.
 
Bölge ülkelerini aşırılıktan uzak durup rasyonel olamaya çağıran Ruhani, sorunların 'diyalogla' çözülmesinin altını çizdi. Ruhani, ülkesinin bölgede huzurun sağlanmasına yardımcı olabilecek her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi.
 
KATAR EMİRİ: İRAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ
 
Görüşmede, Katar'a verdiği destekten dolayı İran devleti ve halkına teşekkür eden Katar Emiri Al Sani, İslam dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini ülkesinin sorunların çözümü için işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iran #katar #ruhani #emir
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