Ruhani: Kırmızı çizgilerden taviz verilmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "kırmızı çizgileri aşmadan müzakereye hazırız" mesajı verdi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, iç ve dış siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ülkede geniş çaplı protestolara neden olan benzin zammı kararını da savundu.

İran Cumhurbaşkanı, benzin zammından elde edilecek yaklaşık 30 trilyon tümenin doğrudan halka dağıtılacağını ifade etti.

Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları nedeniyle halkın geçim sıkıntısı çektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Medyaya yönelik eleştirilerde bulunan Ruhani, ülkedeki bazı medya organlarının hükümetin ekonomi adımlarını farklı yansıttığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ihracatta ortaya çıkan sorunların da halkın yaşamı düzeyini etkilediğini belirtti, "ya yaptırımları aşmalıyız ya da düşmanı tövbe etmeye mecbur bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ruhani, hükümetin yaptırımları aşma ve halkın sorunlarını ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kırmızı çizgilerinden asla taviz vermeyeceklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, diyalog kapılarını kapatmayacaklarını da belirtti.



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