Rus askeri polisi Ayn el-Arab'a girdi

Rus askeri polisi, Soçi Mutabakatı'nda belirtildiği üzere Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini attı.



Ayn El Arap'ta çekilen görüntülerde Rus bayrağı taşıyan zırhlılar, Suruç ilçesinin karşısındaki Ayn El Arap sokaklarında devriye faaliyeti yürütüyor.



Rus askeri Polisi'nin ilk devriyesini attığı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.



Açıklamada Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığı bildirildi.



Muhtıranın beşinci maddesi gereği; "23 Ekim 2019 öğlen 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekât alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girmesi ve bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması" gerekiyor.

ulusal.com.tr

