Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı
Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı
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Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı

Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'in ölüm nedeni belli oldu.

Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün evinde ölü bulunduğu belirtilen Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'in ölüm nedeninin akut kalp krizi olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "23 Ağustos'ta Sudan Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy hayatını kaybetti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle akşam 18.00 sıralarında gerçekleşti. Büyükelçide akut kalp krizi izlerine rastlandı.Büyükelçilik çalışanları doktor çağırdı, ancak Şirinskiy kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.Şirinskiy'nin üst düzey bir profesyonel olduğunu belirten Zaharova, "Büyükelçinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

62 yaşındaki Şirinskiy Sudan'da 2013'ten bu yana büyükelçilik görevini yürütüyordu.

Şirinskiy daha önce de Mısır, Yemen, Suudi Arabistan ve Ruanda'da görev yapmıştı.
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