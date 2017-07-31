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Rus Dışişleri'nden Tillerson'a sert tepki: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tehdidi nedeniyle Rusya ve Çin'i suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri'nden Tillerson'a sert tepki: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tehdidi nedeniyle Rusya ve Çin'i suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri, ABD ve bazı ülkelerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tehdidinin artmasının sorumluluğunu Rusya ve Çin'e yükleme girişiminde bulunmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, "Tüm tarafları gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. ABD ve bir dizi ülkenin temsilcilerinin yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu Rusya ve Çin'e yükleme girişimlerinin ve Moskova ile Pekin'i neredeyse Pyongyang'ın nükleer hırslarını hoş görmekle suçlamasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayınlayan Tillerson, "Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullanmıştı./Sputnik

Etiketler; #Rex Tillerson #rusya dışişleri bakanlığı
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