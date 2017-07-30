Rus donanması, St. Petersburg kentinde 'Donanma Günü' etkinlikleri kapsamında savaş gemileriyle geçit töreni düzenledi. Dünyanın en büyük denizaltısı olan Dmitry Donskoy'un da yer aldığı törenlere Çin savaş gemileri de katıldı. Törende konuşan Rus lider Vladimir Putin “Donanmamız, terör ve korsancılığa karşı mücadeleye büyük katkıda bulunuyor” dedi.

Rusya ve Çin savaş gemileri beraber boy gösterdi. Dünyanın en büyük denizaltısı güç gösterisi yaptı.



Rus Donanması Gününde Rusya’nın St. Petersburg kentinde geçit töreni düzenlendi.



Rus ve Çin donanmasına ait savaş gemilerinin katıldığı törende Büyük Peter nükleer kruvazörü ve dünyanın en büyük deniz altısı Dmitry Donskoy da katıldı.



175 metre uzunluğundaki Rusya'nın dev denizaltısı içinde 200'den fazla silah barındırıyor, 20 nükleer füze taşıyabiliyor.



Geçit törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Törende konuşan Putin "Bugün donanmamız terör ve korsancılığa karşı mücadeleye büyük katkıda bulunuyor. Modern donanmanın denizcileri, çocukları ve torunları için gurur kaynağı olacak" dedi.



Rus donanmasının tatbikatlarda ve askeri operasyonlarda üstün yeteneğini, hızını ve disiplinini sergilediğini kaydeden Putin, denizciler ve ailelerine teşekkür etti.



ulusal.com.tr