Rus liderden Filistin ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'e gitti, bir dizi temaslarda bulundu.

Putin, Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından yaptığı açıklamada Putin, karşılıklı ziyaretlerin ve iki ülke arasındaki temasların devamlı olmasının önemini vurguladı.

Filistin ile Rusya arasında köklü ve tarihi ilişkiler olduğunu söyleyen Putin, Filistin'i çeşitli alanlarda desteklediklerini belirtti. Rus lider, "İnsani ve ekonomik iş birliğini güçlendirme, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız. İsrail ile barış sürecine ilişkin endişenizi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Rusya'nın Filistin'e verdiği desteğe teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere gitti İsrail'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

ulusal.com.tr