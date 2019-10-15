Rus yetkili: PKK Türkiye'de terör eylemleri yaptı

Rusya Federasyon Konseyi (Senato) Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, TV Tsenter televizyon kanalında konuk olduğu programda Suriye ile bağlantılı gelişmeleri değerlendirdi. Bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni operasyondan dolayı neden kınamıyoruz? Türkiye Suriyeli Kürtleri terör örgütü olarak görüyor. Oysa bir ilişkileri yok..." sorusuna Puşkov, "Suriyeli Kürtler ABD'ye inandı ve Türkiye'nin operasyon yapamayacağını zannetti. Kürtler bizim değil, Amerika'nın müttefikiydi. Bu onların tercihiydi. Amerikan askeri birlikleri, Suriyeli Kürtlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandırılmıştı" diye yanıt verdi.

Medya Günlüğü'nden Fuad Seferov'un haberine göre, Moskova için Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olmasının önemli olduğuna işaret eden Rus Senatör, soruyu soran gazeteciye şunları söyledi:

"Türkiye ile ilişkilerimizin çok iyi olması için tüm gücümüzü seferber ettik. Türk Akımı, Mersin Akkuyu gibi büyük projeler gerçekleştiriyoruz. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Türkiye bölgenin en önemli ülkesi. Kürt konusuna gelince ise, Türkiye onların (YPG) terör örgütü olduğundan son derece emin. Türkiye'li Kürtler (PKK) gerçekten de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdi. Erdoğan onların (PKK-YPG) ilişkili olduğundan emin. Siz onların bağlantılı olmadığından emin misiniz? Oralara gittiniz mi hiç?"

Dünyada bir çok halkın baskı altında kaldığını belirten Puşkov, "Rusya Suriyeli Kürtlerden dolayı Türkiye ile ilişkileri niye bozsun ki? Sizin mantığınızla bakarsak o zaman dünyanın değişik ülkeleri ile de aramızı bozmamız lazım. Örneğin, Filistin'de yaşananlardan dolayı Rusya şimdi İsrail ile ilişkilerini bozsun mu?" diye sordu.

PKK-YPG'nin Türkiye için büyük ulusal bir sorun olduğuna dikkat çeken Rus Senatör, "Biz meseleden dolayı niye Türkiye ile ilişkilerimizi bozalım? Siz konuyu anlamıyorsunuz. Gidin Türkiye'ye, onlarla konuşun. Suriyeli Kürtler bizim sorunumuz değil. Suriye'de siyasi çözüm sadece Kürtlere bağlı değil" dedi.

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